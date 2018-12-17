2018-12-17T11:56:03+03:00
Происшествия

В Прикамье пьяный отец переехал 2-летнего сына на самодельном транспорте

Ребенку спасают жизнь врачи
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В субботу, 16 декабря, в Карагайском районе Пермского края произошло ЧП. Как сообщает портал «ВКурсе.ру», пьяный 28-летний местный житель решил покатать 2-летнего сына на самодельном транспорте - колеса от трактора, мотор - от легковушки, а рама - из остатков металлической трубы.

- В транспорте ремней безопасности и детского кресла, конечно, не было, - сообщается на портале. - Так что о безопасности ребенка подвыпивший отец не побеспокоился. Мужчина умудрился отвезти сына за километры от дома. На проселочной дороге транспорт тряхнуло на кочке, и ребенок выпал на дорогу, оказавшись под задним правым колесом.

С тяжелыми травмами мальчика на реанимобиле доставили в больницу Перми. Сейчас врачи спасают ему жизнь.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье арестовали на 10 суток 40-летнего водителя, который сбил четырех человек.

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