2018-12-17T10:51:13+03:00
Происшествия

«Ушел сдавать на права и исчез». В Прикамье родные разыскивают 20-летнего юношу

По словам родственников, он не пьет и не курит
Константин КЯКИНЕН
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фото:соцсетифото:соцсети
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В Кунгуре пропал 20-летний Ярослав Ширинкин. Он ушел из дома в пятницу, 14 декабря, сдавать экзамены на водительские права и исчез. Телефон находится вне зоны доступа. По словам родных, Ярослав не пьет и не курит. Он никогда не уходил из дома. Если кто-то знает какую-либо информацию о нём, позвоните по тел. 8-906-878-71-64.

Волонтеры организовали сбор добровольцев. Поиски начнутся сегодня, 17 декабря, в 18 часов. Добровольцев, желающих принять участие в поиске юноши, просят подойти по адресу: Кунгур Красноармейская, 8 с торца магазина «Максимыч»

С собой волонтеры просят взять фонари, термос с горячим чаем, бутерброды. Нужно тепло одеться. Координатор поисков - Оксана (8 982 444 31 34).

Ранее мы писали, что в Перми пропала 16-летняя Елена Токарева, учащаяся одной из школ в Левшино.

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