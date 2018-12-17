2018-12-17T10:42:37+03:00
Общество

«Ругать не будем, пусть просто вернется». В Перми пропала школьница

16-летнюю Елену ищут вторые сутки
Елена КОНОВА
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В Перми пропала 16-летняя Елена Токарева, учащаяся одной из школ в Левшино.

- Вчера в 11 утра она ушла из дома и не вернулась, - говорит ее мама Ольга. - Лена всегда в 10 вечера уже дома. А тут нет и нет ее. Я звоню - а телефон отключен. Подружки тоже не знают, где дочь может быть. Лена, если ты прочитаешь эту новость, просто возвращайся домой - мы тебя ругать не будем!

Если вы знаете, где может быть Елена, звоните по телефону 89504734080 (мама Ольга Александровна) или в полицию по телефону 02.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье поисковики ищут родных летчика, погибшего в годы войны. Потомки Михаила Сергеевича Стрельникова могут проживать в Прикамье. Родом летчик из Кемеровской области. Но семья еще до войны переехала в Молотовскую область (ныне Пермский край). Она проживала по адресу станция Верещагино, ул. К. Маркса, 25.

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