2018-12-17T10:26:43+03:00
Общество

В Прикамье спасатели вызволили щенка из-под гаража

Он скулил и самостоятельно выбраться наружу не мог
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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16 декабря спасателям в Кунгуре поздно вечером в 23.30 позвонила женщина и рассказала, что на улице Свердлова скулит щенок, который не может выбраться из-под гаража. Он самостоятельно выбраться не может, требуется помощь спасателей.

-На место выехали спасатели группы оперативного реагирования, - сообщили в Кунгурской службе спасения. - По прибытию на место спасатели извлекли щенка с использованием оборудования для отлова животных. После этого собаку отпустили.

Ранее мы писали, что собака, которую водитель «Лады» тащил за машиной на поводке в Прикамье, нашла новую семью. В полиции сообщили, что водитель пытался избавиться от собаки, потому что она чуть не загрызла его друга. 13 декабря в Соликамске по объездной ехала синяя «Лада Гранта». Водитель привязал собаку к машине и тащил за собой по дороге. Мимо проезжала девушка со своими друзьями, потребовала прекратить издевательства и сфотографировала собаку.

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