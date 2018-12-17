2018-12-17T09:20:34+03:00
Происшествия

В Прикамье будут судить 39-летнего мужчину, который уснул за рулем и устроил смертельное ДТП

Машина, которой он управлял, врезалась в дерево
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Очере будут судить водителя, по чьей вине в ДТП погиб пассажир. В сентябре 39-летний водитель внедорожника в 4.35 утра в деревне Лужково ехал по улице Транспортной. Мужчина потерял управление над машиной и она врезалась в дерево. В результате ДТП один из пассажиров погиб на месте, второй доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь.

- Оперативная группа осмотрела место происшествия, - сообщили в пресс-службе краевого МВД. - Было выявлено, что погодные условия и состояние дорожного полотна на момент ДТП были удовлетворительными. Следы торможения отсутствовали. Стражи порядка задержали водителя и доставили в отдел полиции. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Оказалось, что мужчина устал и уснул за рулем.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем, в Перми водитель автобуса сбил 21-летнюю девушку. Пострадавшая доставлена в больницу с многочисленными травмами головы и тела.

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