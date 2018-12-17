2018-12-17T08:59:44+03:00
Общество

Около 700 человек в центре Перми остались без воды

Коммунальная авария произошла на водоводе у дома по ул. Куйбышева, 39
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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При прокладке ливневной канализации подрядчики повредили водовод у дома по ул. Куйбышева, 39. В 4 утра были отключены от водоснабжения ряд домов по ул. Луначарского, Куйбышева и Попова. Среди них - стоматологическая поликлиника и станция скорой помощи. Около 700 человек остались без воды.

- Будет организован подвоз воды, - сообщил в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамья». - В течение дня последствия аварии будут устранены, дома будут подключены к водоснабжению.

Ранее мы писали о том, что после того, как в Пермском крае семь вагонов поезда сошли с путей, возбудили уголовное дело. Оказывается, на пути упала стрела крана. Напомним, ночью в Куединском районе с путей сошли семь вагонов грузового поезда сообщением «Станция Агрыз - станция Дружинино». Последствия аварии уже ликвидировали. Но в результате ЧП на указанном участке пути было остановлено движение поездов, в том числе и пассажирских, на 12 часов.

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