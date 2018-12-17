«Надеюсь, я останусь с зубами». Бывший игрок «Амкара» подписал контракт с хоккейным «Ак Барсом»

СЕГОДНЯ 06:52 2018-12-17T06:55:22+03:00

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34-летний экс-игрок «Амкара», шоумен и телеведущий Евгений Савин заключил официальный контракт с хоккейным клубом «Ак Барс», сообщает пресс-служба команды.

Автор программы «Красава» приехал в Казань снимать свою передачу, а с ним заключили реальный просмотровый контракт. Минимальная сумма такого контракта в КХЛ - 11 163 рубля. Савин пообещал все деньги, если ему их выплатят по условиям соглашения отправить на благотворительность.

«Ак Барс» выпустил полноценный ролик с тренировки, где телеведущий занимался с вратарями и даже забросил им парочку шайб.

Сам Евгений Савин рассказал в Instagram, что будет готовиться с «Ак Барсом» к встрече с «Автомобилистом», которая состоится 17 декабря.

— Официально! Первый футболист, подписавший контракт КХЛ. Я буду на просмотре три дня и буду где буду готовиться с моей командой «Ак Барс» к матчу против «Автомобилиста». Надеюсь, в следующих выпусках я буду с зубами, — написал экс-футболист под фотографией на своей странице в Instagram.