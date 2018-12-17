С 24 декабря вход в музей «Хохловка» будет бесплатным

СЕГОДНЯ 06:37 2018-12-17T06:37:45+03:00

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«Хохловка» приготовил для пермяков и гостей региона новогодний подарок. С 24 по 30 декабря вход в музей будет бесплатным. Гости музея также могут заказать бесплатные обзорные экскурсии. Лучше их бронировать заранее по телефону: (342) 274-77-37.

Кроме того, посетители музея смогут бесплатно воспользоваться инвентарем для активного отдыха: тюбингами для катания с ледовой горки, палками для скандинавской ходьбы. Кроме того, гостям «Хохловки» предложат валенки для комфортной прогулки по музею. Завершить день в «Хохловке» можно в уютной чайной, где предложат горячий ароматный чай и разнообразную выпечку.

Об истории праздника расскажет экскурсия «Как Новый год на Руси справляли». Во время часовой прогулки по музею гости познакомятся с особенностями старинного крестьянского быта, узнают о традициях празднования Нового года.

- Завершением программы станет мастер-класс по изготовлению елочной игрушки, - рассказал заведующий АЭМ «Хохловка» Станислав Малыгин. -Вы сможете своими руками сделать себе на память домовенка, который обязательно принесет вам удачу, счастье и благополучие в новом году. Мастер-класс проводит народный мастер Пермского края, специалист по народной кукле Любовь Герлиц.

Также бесплатный вход в «Хохловку» будет и 19 декабря в рамках «Бесплатной среды».