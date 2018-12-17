2018-12-17T06:37:45+03:00
Общество

С 24 декабря вход в музей «Хохловка» будет бесплатным

Акция продлится до 30 декабря
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: Пермский краеведческий музейфото: Пермский краеведческий музей
Изменить размер текста:

«Хохловка» приготовил для пермяков и гостей региона новогодний подарок. С 24 по 30 декабря вход в музей будет бесплатным. Гости музея также могут заказать бесплатные обзорные экскурсии. Лучше их бронировать заранее по телефону: (342) 274-77-37.

Кроме того, посетители музея смогут бесплатно воспользоваться инвентарем для активного отдыха: тюбингами для катания с ледовой горки, палками для скандинавской ходьбы. Кроме того, гостям «Хохловки» предложат валенки для комфортной прогулки по музею. Завершить день в «Хохловке» можно в уютной чайной, где предложат горячий ароматный чай и разнообразную выпечку.

Об истории праздника расскажет экскурсия «Как Новый год на Руси справляли». Во время часовой прогулки по музею гости познакомятся с особенностями старинного крестьянского быта, узнают о традициях празднования Нового года.

- Завершением программы станет мастер-класс по изготовлению елочной игрушки, - рассказал заведующий АЭМ «Хохловка» Станислав Малыгин. -Вы сможете своими руками сделать себе на память домовенка, который обязательно принесет вам удачу, счастье и благополучие в новом году. Мастер-класс проводит народный мастер Пермского края, специалист по народной кукле Любовь Герлиц.

Также бесплатный вход в «Хохловку» будет и 19 декабря в рамках «Бесплатной среды».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому