2018-12-17T06:22:40+03:00
Общество

Прикамские власти сообщили о росте промышленного производства

Объем отгруженной продукции в регионе вырос на 23%
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В крае реализуется 26 крупных промышленных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 534,1 млрд рублей. В их реализацию вложено уже 315,42 млрд рублей, создано более трех тысяч новых рабочих мест. Наиболее крупные проекты реализуются в химической промышленности, машиностроении, металлургии, фотонике, фармацевтической и нефтехимической промышленности, целлюлозно-бумажном комплексе.

По словам губернатора Пермского края, по итогам года объемы производства составят свыше 1,6 трлн рублей, что почти на 23% больше, чем в прошлом году.

В металлургии производство выросло на 29,4%, в производстве машин и оборудования, 17,7% и производстве электрооборудования на 11,2%.

В этом году по линии федерального и регионального фонда развития промышленности привлечена рекордная сумма займов: 1,7 миллиарда рублей. 6 прямых займов на сумму 1,4 млрд рублей по направлениям «Конверсия», «Комплектующие изделия», «Проекты Развития». По программе совместных займов одобрены 5 заявок, общая сумма предоставляемых займов — 256 млн рублей.

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