В Прикамье лихач снес ограду храма

СЕГОДНЯ 06:01 2018-12-17T06:01:21+03:00

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В Добрянке водитель-лихач снес часть ограды храма Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь восстанавливали всем миром - на пожертвования прихожан. Ограждение около храма было также установлено недавно. Вместе с двумя коваными секторами рухнул бетонный опорный стол, сообщили в местной газете «Зори плюс». В ограждение въехала легковая машина. Виновные установлены, они пообещали компенсировать работы по восстановлению.

Ранее мы писали, что в Пермском районе автомобиль «Лада Икс-Рей» насмерть сбил 87-летнюю пенсионерку. На 46 километре трассы, по предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Лада Икс-Рей» из села Плишкари не успел предотвратить наезд на пожилую женщину. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортом. Причем, пешеходный переход находился поблизости, но пожилая женщина решила сократить путь и поплатилась за это жизнью.