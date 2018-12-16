2018-12-16T17:39:47+03:00
Общество

До чего техника дошла! В Перми установили светофор для пешеходов, зависимых от соцсетей

Он находится в центре города
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы ГИБДДФото пресс-службы ГИБДД
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На перекрестке улиц Ленина и Островского установили необычный светофор. Он сделан специально для людей, которые зависят от своих смартфонов. Такой светофор в Перми один.

- Светофор в виде квадратов вмонтирован в тротуарную плитку - как раз туда, куда направлен взгляд зависимых от соцсетей людей, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - Квадраты дублируют сигнал светофора. Данная новация позволяет предотвратить ДТП, связанные с невнимательностью пешеходов.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что пешеходы должны переходить дорогу только там, где это разрешено, и не использовать наушники и телефон.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми должны установить еще 53 светофора. Но в 2019 году будут построены только семь светофоров. В этом году, кстати, их появилось лишь два – на столько хватило выделенных из бюджета денег.

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