После того, как в Пермском крае семь вагонов поезда сошли с путей, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:47 2018-12-16T15:47:08+03:00

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Напомним, ночью в Куединском районе с путей сошли семь вагонов грузового поезда сообщением «Станция Агрыз - станция Дружинино». Последствия аварии уже ликвидировали. Но в результате ЧП на указанном участке пути было остановлено движение поездов, в том числе и пассажирских, на 12 часов.

- Установлено, что сход вагонов произошел из-за падения стрелы гусеничного крана, использовавшегося при производстве работы по строительству автомобильной дороги, - сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. - Кран находился в 18 метрах от железнодорожного пути. На место происшествия выезжал Красноуфимский транспортный прокурор, следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

По факту ЧП проводится проверка. Виновные в происшествии будут привлечены к ответственности.