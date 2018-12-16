2018-12-16T15:41:33+03:00
Общество

Из-за оставленного пакета с игрушками к зданию в Перми съехались оперативные службы

Бдительные граждане сообщили о подозрительном пакете в полицию
Елена КОНОВА
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Фото из группы "Подслушано Гайва"Фото из группы "Подслушано Гайва"
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Днем к одному из зданий Орджоникидзевского района Перми приехала полиция, «скорая помощь» и служба спасения. Как выяснилось, в полицию позвонил местный житель и сообщил о подозрительном пакете, который кто-то оставил у дома.

- Внутри оказался пакет с детскими игрушками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее мы рассказывали о том, что 25 ноября в Перми были эвакуированы все жители девятиэтажного малосемейного общежития. Это произошло после того, как в МЧС поступило сообщение о взрыве газа в многоэтажном здании. Как выяснилось, в одной из комнат взорвался маленький 500-миллиметровый баллончик с газом. По этой причине в одной из квартир были выбиты стекла, но никто из жителей не пострадал. Конструкции здания также нигде не разрушились, и большинство жителей многоэтажки вернулись домой.

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