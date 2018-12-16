2018-12-16T14:07:06+03:00
Общество

На следующей неделе ночная температура в Перми может упасть до -30 градусов

Самым теплым днем недели будет понедельник
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Юлия Лоза
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Следующая неделя в Пермском крае ожидается достаточно морозной. Как сообщается на сайте Gismeteo, в понедельник, 17 декабря, в Перми будет - 4 градуса. А в среду синоптики обещают резкое похолодание до - 15 градусов. Такая погода продержится до пятницы. В субботу на улице будет еще холоднее - температура упадет до - 19 градусов, а ночью - до -30 градусов.

В воскресенье днем в Перми будет очень холодно - температура приблизится к - 29 градусам. А ночью может упасть до - 33 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, какая погода будет в декабре в Перми. Синоптики сообщали, что ожидаемая среднемесячная температура воздуха в декабре будет выше нормы на 1-2 градуса. Но во второй половине месяца возрастет вероятность арктических вторжений. А количество осадков в декабре в Перми также ожидается в пределах нормы.

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