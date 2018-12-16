2018-12-16T13:52:14+03:00
Происшествия

В Прикамье бывшие заключенные ворвались в дом к пенсионерке и зарубили ее топором ради телефона и денег

Уголовное дело передано в суд
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Прикамье осудят бывших заключенных, который убили пенсионерку из-за телефона и денег. В декабре прошлого года пьяные 25-летний и 35-летний жители Чернушинского района решили ограбить 79-летнюю пенсионерку.

- Они ворвались к ней в дом, нанесли женщине смертельный удар топором по голове, похитили телефон и деньги, а затем скрылись, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Через несколько дней мужчин задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Березниках 22-летний парень поссорился с прохожим. Он ударил два раза по голове своего 40-летнего оппонента. Его увезли в больницу, а позже пострадавший скончался.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому