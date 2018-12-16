В Прикамье бывшие заключенные ворвались в дом к пенсионерке и зарубили ее топором ради телефона и денег

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-16T11:58:27+03:00

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В Прикамье осудят бывших заключенных, который убили пенсионерку из-за телефона и денег. В декабре прошлого года пьяные 25-летний и 35-летний жители Чернушинского района решили ограбить 79-летнюю пенсионерку. - Они ворвались к ней в дом, нанесли женщине смертельный удар топором по голове, похитили телефон и деньги, а затем скрылись, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Через несколько дней мужчин задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.