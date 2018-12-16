В Прикамье бывшие заключенные ворвались в дом к пенсионерке и зарубили ее топором ради телефона и денег

16 Дек. 11:58 2018-12-16T13:52:14+03:00

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В Прикамье осудят бывших заключенных, который убили пенсионерку из-за телефона и денег. В декабре прошлого года пьяные 25-летний и 35-летний жители Чернушинского района решили ограбить 79-летнюю пенсионерку.

- Они ворвались к ней в дом, нанесли женщине смертельный удар топором по голове, похитили телефон и деньги, а затем скрылись, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Через несколько дней мужчин задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Березниках 22-летний парень поссорился с прохожим. Он ударил два раза по голове своего 40-летнего оппонента. Его увезли в больницу, а позже пострадавший скончался.