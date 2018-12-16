2018-12-16T11:58:27+03:00
Происшествия

В Прикамье бывшие заключенные ворвались в дом к пенсионерке и зарубили ее топором ради телефона и денег

Уголовное дело передано в суд
Елена КОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Прикамье осудят бывших заключенных, который убили пенсионерку из-за телефона и денег. В декабре прошлого года пьяные 25-летний и 35-летний жители Чернушинского района решили ограбить 79-летнюю пенсионерку. - Они ворвались к ней в дом, нанесли женщине смертельный удар топором по голове, похитили телефон и деньги, а затем скрылись, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Через несколько дней мужчин задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские задержали пермяка, который изнасиловал 18-летнюю студентку
«Новогоднее чудо для Арчи еще не произошло». В Перми ищут передержку псу, которого выкинули в мусорку в пакете
Пермские байкеры устроили митинг против повышения транспортного налога
В Прикамье семь вагонов грузового поезда сошли с путей
В Прикамье беспредельщик разбил иномарку знакомого, а затем напал на его мать
В Перми четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок
Пермячки работали поварами на теплоходе с фальшивыми медицинскими книжками
В Перми осудили двух молодых людей, уклонявшихся от армии
В Краснокамске наркоман в подъезде убил мужчину
В Прикамье поисковики ищут родных летчика, погибшего в годы войны
44-летнего пермяка, объявленного в розыск, задержали сотрудники уголовного розыска