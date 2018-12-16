«Новогоднее чудо для Арчи еще не произошло». В Перми ищут передержку псу, которого выкинули в мусорку в пакете

16 Дек. 10:38 2018-12-16T10:38:57+03:00

С того момента прошел год, но пес до сих пор не обрел хозяев

Изменить размер текста: A A

В начале января пермячка услышала писк, доносящийся из мусорки. Убрав коробки, она увидела шевелящийся пакет. Внутри был совсем крошечный щенок.

- Одна добрая женщина выкормила его и хотела оставить у себя, но не справилась с его воспитанием... - рассказали в приюте "Матроскин". -Так Арчи оказался на нашем попечении. Вот уже как полгода мы ежемесячно платим 5.500 рублей за его передержку. Это цена его сытой жизни в тепле и заботе. Но неужели замерший Арчи был спасен из мусорки, чтобы одиноко жить с такими же обездоленными собаками на передержке всю жизнь?

Совсем скоро Арчи кастрируют, и его можно будет отдавать в хорошие руки. А пока Арчи требуется бесплатная передержка - платить каждый месяц по 5 500 рублей приют не в состоянии.

- Новогоднее чудо для Арчи еще не произошло, - добавили волонтеры. - Но вы можете взять его на передержку или помочь с оплатой кастрации. Вся информация есть в нашей группе.