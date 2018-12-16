Пермские байкеры устроили митинг против повышения транспортного налога

16 Дек. 10:24 2018-12-16T10:24:22+03:00

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15 декабря байкеры Перми вышли на митинг против повышения транспортного налога. Он состоялся в 13:00 в "Парке камней". Туда пришли несколько десятков байкеров.

- Очередное необоснованное повышение транспортного налога - тема, касаемая всех мотоциклистов Пермского края, - пишут в группе "МОТО59.RU".

Как сообщили в группе, митинг прошел без происшествий.

Ранее мы рассказывали о том, что В Перми прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Митингующие решили идти к зданию Законодательного Собрания. Полицейские предупредили пермяков, что к ним могут быть применены санкции, потому что митинг не был согласован. Стражи порядка попросили всех разойтись, но митингующие продолжили шествие. Всего полиция забрала порядка двух десятков человек. В акции протеста приняли участие 280 человек при 3000 заявленных.