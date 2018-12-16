2018-12-16T08:26:53+03:00
Происшествия

В Прикамье семь вагонов грузового поезда сошли с путей

Пострадавших нет
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Юлия Лоза
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15 декабря в 21-30 в МЧС сообщили о том, что на территории Куединского района вагоны сошли с рельсов.

- 7 вагонов грузового поезда "станция Агрыз - станция Красноуфимск" были пустыми, и в результате ЧП погибших и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - К месту происшествия выехали 2 аварийно-восстановительных поезда со станций Янаул и Красноуфимск и 26 сотрудников МЧС.

В 2-40 пути расчистили, а к 4 утра восстановили движение поездов полностью.

Напомним, 17 марта в районе станции Мулянка сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда. К счастью, никто не пострадал, вагоны не опрокинулись. Тем не менее, было повреждено 285 метров железнодорожного полотна. Ущерб, по предварительным данным, составил более 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

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