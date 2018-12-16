2018-12-16T08:36:52+03:00
Происшествия

В Прикамье беспредельщик разбил иномарку знакомого, а затем напал на его мать

После этого он похитил у приятеля 7 тысяч рублей
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Прикамье осудят 26-летнего жителя Кизела. Днем 19 июня этого года молодой человек выпивал. На улице он увидел иномарку, которая принадлежала 31-летнему местному жителю. Молодой человек разбил автомобиль, тем самым причинив потерпевшему ущерб в размере более 82 тысяч рублей.

- После этого, обвиняемый проник в дом владельца автомобиля, увидел его 55-летнюю мать и ударил ее рукой в грудь, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - А через месяц обвиняемый пил со своим приятелем. Тот достал 7 тысяч рублей, а молодой человек схватил их и сбежал, потратив позже на личные вещи.

В отношении беспредельщика возбудили уголовное дело по статьям "грабеж", "умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба" и"незаконное проникновение в жилище с применением насилия". Уголовное дело направлено в суд.

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