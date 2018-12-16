2018-12-16T08:36:52+03:00
Происшествия

В Прикамье беспредельщик разбил иномарку знакомого, а затем напал на его мать

После этого он похитил у приятеля 7 тысяч рублей
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Прикамье осудят 26-летнего жителя Кизела. Днем 19 июня этого года молодой человек выпивал. На улице он увидел иномарку, которая принадлежала 31-летнему местному жителю. Молодой человек разбил автомобиль, тем самым причинив потерпевшему ущерб в размере более 82 тысяч рублей.

- После этого, обвиняемый проник в дом владельца автомобиля, увидел его 55-летнюю мать и ударил ее рукой в грудь, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - А через месяц обвиняемый пил со своим приятелем. Тот достал 7 тысяч рублей, а молодой человек схватил их и сбежал, потратив позже на личные вещи.

В отношении беспредельщика возбудили уголовное дело по статьям "грабеж", "умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба" и"незаконное проникновение в жилище с применением насилия". Уголовное дело направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому