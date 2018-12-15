2018-12-15T17:33:11+03:00
Происшествия

В Перми четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок

Одну из машин отбросило на световую опору
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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14 декабря в 22 часа в Мотовилихинском районе произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля Hyundai.

Как нам рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 40-летний водитель Hyundai Sonata двигался по улице Соликамской в направлении ул. Кирпичной. В районе дома №218 он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra, которым управлял 33-летний пермяк. После ДТП машину виновника аварии отбросило на световую опору. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал 40-летний водитель и 41-летняя пассажирка Hyundai Sonata, а также две пассажирки Hyundai Elantra – 32-лет и 28 лет. Пострадавших госпитализировали в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что 44-летнего пермяка, объявленного в розыск, задержали сотрудники уголовного розыска. Он обвиняется в совершении тяжких преступлений.

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