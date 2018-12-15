2018-12-15T14:53:12+03:00
Общество

Пермячки работали поварами на теплоходе с фальшивыми медицинскими книжками

Они должны заплатить штраф в 5 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В июле в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что две пермячки работали поварами в судовом ресторане на теплоходе с фальшивыми медицинскими книжками. В документах были печати и голограммы о прохождении обязательного медицинского осмотра. Фактически никаких обследований женщины не проходили, а медкнижки приобрели по объявлению, найденному в интернете, сообщили в линейном отделе МВД на транспорте.

Были проведены экспертизы, по результатам которых в отношении 57-летней и 64-летней женщин возбуждены уголовные дела за использование подложных документов. В дальнейшем материалы уголовного дела были направлены в мировой суд города Перми.

Судом женщины признаны виновными. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Тем временем, в Перми осудили двух молодых людей, уклонявшихся от армии. Они получили повестки, но на призывной пункт не явились.

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