В Перми осудили двух молодых людей, уклонявшихся от армии

СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-15T12:50:30+03:00

Они получили повестку, но на призывной пункт не явились

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В Индустриальном районе состоялся суд над двумя уклонистами от армии. Молодые люди прошли медицинское освидетельствование. Решением призывной комиссии военного комиссариата они были признаны годными к военной службе.

Позднее пермяки получили повестки о явке в военный комиссариат для отправки к месту службы. Но на призывной пункт не явились и попытались уклонится от службы в армии, сообщили в краевой прокуратуре.

Один из уклонистов должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей, второй – 50 тысяч.

Ранее мы писали, что житель Пермского края получил реальный срок за неуплату алиментов. По решению суда житель Осы должен был ежемесячно выплачивать четвертую часть своего дохода на содержание дочери до ее совершеннолетия. Однако он не желал платить алименты и даже пытался оспорить отцовство. Но результаты ДНК-теста показали, что он является биологическим отцом девочки. Но даже после этого он продолжал уклоняться от выполнения родительских обязанностей и накопил долг 700 тысяч рублей.