2018-12-15T12:50:30+03:00
Общество

В Перми осудили двух молодых людей, уклонявшихся от армии

Они получили повестку, но на призывной пункт не явились
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Индустриальном районе состоялся суд над двумя уклонистами от армии. Молодые люди прошли медицинское освидетельствование. Решением призывной комиссии военного комиссариата они были признаны годными к военной службе.

Позднее пермяки получили повестки о явке в военный комиссариат для отправки к месту службы. Но на призывной пункт не явились и попытались уклонится от службы в армии, сообщили в краевой прокуратуре.

Один из уклонистов должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей, второй – 50 тысяч.

Ранее мы писали, что житель Пермского края получил реальный срок за неуплату алиментов. По решению суда житель Осы должен был ежемесячно выплачивать четвертую часть своего дохода на содержание дочери до ее совершеннолетия. Однако он не желал платить алименты и даже пытался оспорить отцовство. Но результаты ДНК-теста показали, что он является биологическим отцом девочки. Но даже после этого он продолжал уклоняться от выполнения родительских обязанностей и накопил долг 700 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермячки работали поварами на теплоходе с фальшивыми медицинскими книжками
В Краснокамске наркоман в подъезде убил мужчину
В Прикамье поисковики ищут родных летчика, погибшего в годы войны
44-летнего пермяка, объявленного в розыск, задержали сотрудники уголовного розыска
В Перми задержан опасный преступник, нападавший на женщин
«Пыталась выбраться наружу». Пожарные обнаружили погибшую пенсионерку на веранде
«Пригласил на свидание, изнасиловал и убил». В Прикамье осудят 35-летнего мужчину
Пермские власти ищут директора нового зоопарка
Пермский аэропорт принимает незапланированные рейсы из Екатеринбурга
Как только в Перми ударят морозы, откроется каток у памятника "МиГ на взлете"
В Прикамье в новом году построят и реконструируют 800 километров дорог
«Примерз лапками к подоконнику». Пермские зоозащитники спасли кота, которого нашли в училище
Житель Пермского края получил реальный срок за неуплату алиментов
В Пермском крае сохранится сильная изморозь
В Индустриальном районе Перми загорелся частный дом
«Залез на печь, закурил и уснул». В Прикамье нетрезвый мужчина спалил дом
Пермская больница, в которой образовалась трещина после затопления, вновь принимает больных
Пермские фальшивомонетчики сбывали поддельные купюры в небольших торговых точках
«Нанес 25 ударов ногами и руками». Мужчина в садовом домике убил свою знакомую
За найденный телефон пермяка приговорили к обязательным работам
В лыжном спринте в Перми примет участие олимпийский чемпион Никита Крюков
Пермяк пожаловался на шум от магазина «Пятерочка»
В рейтинге «убитых дорог» Пермский край занял 11 место
В Прикамье директор управляющей компании обвиняется в присвоении 15 млн рублей