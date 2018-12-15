В Краснокамске наркоман в подъезде убил мужчину

СЕГОДНЯ 12:29 2018-12-15T12:29:27+03:00

Он нанес жителю дома три удара ножом, от которых он скончался в больнице

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5 октября в Краснокамске в подъезде одного из домов произошло убийство. 34-летний молодой человек в состоянии наркотического опьянения поссорился с 55-летним жильцом дома. Он схватил нож и нанес три удара мужчине. Соседи вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в Краснокамскую городскую больницу, где он скончался 23 октября.

Следователями Краснокамска было возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство». Оно завершено, материалы дела переданы в суд, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Ранее мы писали о том, что в Кунгуре была убита студентка. Полиция выяснила, что 35-летний мужчина познакомился с ней в социальных сетях в январе этого года. Он пригласил девушку на свидание. Обманом завлек в коллективный сад. В дачном домике в ночь на 20 января мужчина изнасиловал девушку, забрал золотые украшения и мобильный телефон. Опасаясь, что девушка обратится в полицию, он задушил студентку, забрал ее паспорт и скрылся. Но 24 января был задержан кунгурскими оперативниками.