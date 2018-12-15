2018-12-16T08:58:49+03:00
Общество

В Прикамье поисковики ищут родных летчика, погибшего в годы войны

Сбитый самолет нашли под Вязьмой
Константин КЯКИНЕН
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Михаил Сергеевич СтрельниковМихаил Сергеевич Стрельников
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Поисковики отряда «Боевое братство» обнаружили под Вязьмой сбитый в годы Великой Отечественной войны самолет Пе-2. Там было много фотографий и документов в портмоне. По ним удалось опознать летчиков.

Экипаж в составе Лисина, Крисанова и Стрельникова 21 июля 1942 года выполнял последнее задание - разведку аэродромов в Гжатске, Вязьме, Ярцево, Дорогобуже. Летчики вылетели в 6.15. с аэродрома Кубинка и уже не вернулись.

Потомки Михаила Сергеевича Стрельникова могут проживать в Прикамье. Родом летчик из деревни Верхний Пас, Яшкинского района Новосибирской (ныне- Кемеровской) области. Но семья еще до войны переехала в Молотовскую область (ныне Пермский край). Она проживала по адресу станция Верещагино, ул. К. Маркса, 25.

Всех, кто обладает любой информацией о Михаиле Стрельникове и его семье, просят откликнуться и передать информацию руководителю отряда «Боевое братство» Александру Герасенкову. Страница «Вконтакте» https://vk.com/id88430846.

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