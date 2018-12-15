2018-12-15T09:49:47+03:00
Происшествия

44-летнего пермяка, объявленного в розыск, задержали сотрудники уголовного розыска

Он обвиняется в совершении тяжких преступлений
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми задержали 44-летнего Андрияна Синцова (Малкова), который обвиняется в совершении тяжких преступлений. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

- Объявленного в розыск 44-летнего жителя Пермского края задержали сотрудники уголовного розыска, - сообщили нам в ведомстве.

Напомним, что 12 декабря на сайте ГУ МВД России появилась ориентировка на розыск опасного преступника. В ней говорилось о том, что Управлением уголовного розыска Пермского края по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается особо опасный преступник Синцов (Малков) Андриян Геннадьевич, 1974 года рождения.

Ранее информация о розыске Андрияна Малкова (Синцова) была размещена в социальных сетях. Также мы сообщали о том, что в Перми задержан опасный преступник, нападавший на женщин. Насильника опознала жертва преступления.

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