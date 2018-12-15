«Пыталась выбраться наружу». Пожарные обнаружили погибшую пенсионерку на веранде

СЕГОДНЯ 09:19 2018-12-15T09:19:53+03:00

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В пять часов утра 14 декабря произошел пожар в жилом доме в Очере на улице Павлика Морозова. Когда пожарные приехали, веранда и дом полыхали огнем.

- На пожар выезжали 13 человек личного состава, 4 единиц техники, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - Площадь возгорания составила 56 квадратных метров.

В ходе тушения пожара на веранде была обнаружена 77-летняя женщина без признаков жизни. В результате пожара огнем полностью уничтожен дом и веранда, пристроенная к дому. Предварительной причиной возгорания явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Ранее мы писали, что 14 декабря под утро произошел пожар в селе Кува Белоевского сельского поселения Кудымкарского района. Горел жилой дом с надворными постройками на улице Чекалина. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, дом отапливался печью. Электричества было отключено. Хозяин дома накануне пожара выпивал. Затем залез на печь, закурил и уснул с зажженной сигаретой.