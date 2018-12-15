2018-12-15T07:31:54+03:00
Общество

Пермские власти ищут директора нового зоопарка

Кандидаты могут подать документы до 18 января
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми директор зоопарка впервые будет выбран на конкурсной основе. Администрация города подала объявление на замещение вакантной должности на своем сайте. Документы принимаются до 18 января.

Кандидаты должны иметь высшее образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое, медицинское), стаж работы на руководящих должностях преимущественно в зоопарках или ветеринарных лечебных учреждениях не менее 5 лет, а также в органах управления культурой не менее 3 лет.

Кроме того, он должен знать перспективы развития отрасли культуры и зоопарков, основы биологии и воспроизводства животных, составляющих коллекцию зоопарка, условия их содержания в неволе, основы зоотехники и ветеринарии и другое.

Также для собеседования участникам конкурса рекомендуют представить концепцию развития пермского зоопарка на ближайшие пять лет.

- Зоопарк должен возглавлять человек, который сможет эффективно организовать работу, грамотно работать с бюджетными средствами и создать привлекательный туристический продукт, - отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов. - Завершение строительства зоопарка – горячая пора, когда нужно принимать строительные работы и организовать переезд. От руководства и от той команды, которую подберет новый руководитель, многое зависит. Здесь нельзя ошибиться

Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в департамент культуры и молодежной политики администрации (ул. Ленина, 27, кабинет №2) с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 17 часов, перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон: 290-10-29.

Прием документов для участия в конкурсе пройдет с 15 декабря до 18 января. Заседание конкурсной комиссии запланировано на 23 января. Со списком требований к кандидатам, необходимыми документами для участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации.

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