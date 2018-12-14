2018-12-14T20:06:52+03:00
Происшествия

Пермский аэропорт принимает незапланированные рейсы из Екатеринбурга

Из-за густого тумана в аэропорту Кольцово задержаны десятки вылетов
Вероника РАНГУЛОВА
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Кольцово не принимает рейсы из-за туманаКольцово не принимает рейсы из-за туманаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 14 декабря, над Екатеринбургом навис густой туман. Непогода буквально парализовала работу местного аэропорта "Кольцово" имени Демидова, были задержаны десятки рейсов. Часть из них принял запасной аэропорт в Перми.

- На прилет и вылет задержано около 30 рейсов. На запасные аэропорты в Пермь, Тюмень и Челябинск ушли 12 рейсов, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе воздушной гавани уральской столицы.

Из-за сложной ситуации свердловская транспортная прокуратура организовала мобильную приемную в аэропорту Екатеринбурга. Это сделано для того, чтобы права пассажиров не были нарушены.

Напомним, МЧС также предостерегает жителей Перми о сильной изморози. По данным пермского гидрометцентра, она сохранится 15-17 декабря на севере и востоке региона. На проводах она будет достигать 35 мм и более.

МЧС рекомендует жителям Прикамья соблюдать осторожность. В целях безопасности следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач и деревьями.

- Уходя из дома следует выключать электроприборы, - советуют спасатели. - Берегите тепло в ваших домах. Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе.

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