2018-12-14T19:19:27+03:00
Общество

Как только в Перми ударят морозы, откроется каток у памятника "МиГ на взлете"

Где еще пермякам покататься на коньках
Вероника РАНГУЛОВА
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В этом году в Перми будут работать более 60 катковВ этом году в Перми будут работать более 60 катковФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Как сообщили в администрации Перми, заканчивается строительство катка у памятника "МиГ на взлете". В сквере имени Субботина строительные и монтажные работы идут круглосуточно.

- Установлено теплое помещение пункта проката, - сообщили в администрации. - В наличии проката и аренды будет 150 пар коньков, от 24 до 46 размера.

Уже готовы ледовые борты катка, подготовлена снежная подушка для заливки ледовой линзы размером 1300 кв. метров.

- Днем ведется строительство, художественная резка льда и работы с иллюминацией, - пояснили в мэрии. - По ночам каток заливают. При устойчивых минусовых температурах работы будут завершены, и каток «Ледовый МиГ» будет готов к открытию.

Напомним, этой зимой семь катков будут работать бесплатно в рамках проекта "Ледовый сезон". Ниже - их адреса:

- «Гайва» (улица Карбышева, 52),

- «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1),

- «Юность» (улица Революции, 27),

- «Фаворит» (улица Репина, 69),

- «Спутник» (улица Мензелинская, 12),

- «Победа» (улица Обвинская, 9),

«Молния» (улица Волховская, 26).

- Эти катки будут работать бесплатно по вторникам, пятницам и воскресеньям - с 20 до 22 часов, - рассказали в администрации Перми. - При этом эти площадки могут со своим инвентарем и в любое время посещать бесплатно дети до семи лет с одним взрослым сопровождающим.

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