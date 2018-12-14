Как только в Перми ударят морозы, откроется каток у памятника "МиГ на взлете"
Как сообщили в администрации Перми, заканчивается строительство катка у памятника "МиГ на взлете". В сквере имени Субботина строительные и монтажные работы идут круглосуточно.
- Установлено теплое помещение пункта проката, - сообщили в администрации. - В наличии проката и аренды будет 150 пар коньков, от 24 до 46 размера.
Уже готовы ледовые борты катка, подготовлена снежная подушка для заливки ледовой линзы размером 1300 кв. метров.
- Днем ведется строительство, художественная резка льда и работы с иллюминацией, - пояснили в мэрии. - По ночам каток заливают. При устойчивых минусовых температурах работы будут завершены, и каток «Ледовый МиГ» будет готов к открытию.
Напомним, этой зимой семь катков будут работать бесплатно в рамках проекта "Ледовый сезон". Ниже - их адреса:
- «Гайва» (улица Карбышева, 52),
- «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1),
- «Юность» (улица Революции, 27),
- «Фаворит» (улица Репина, 69),
- «Спутник» (улица Мензелинская, 12),
- «Победа» (улица Обвинская, 9),
«Молния» (улица Волховская, 26).
- Эти катки будут работать бесплатно по вторникам, пятницам и воскресеньям - с 20 до 22 часов, - рассказали в администрации Перми. - При этом эти площадки могут со своим инвентарем и в любое время посещать бесплатно дети до семи лет с одним взрослым сопровождающим.