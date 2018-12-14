2018-12-14T16:32:24+03:00
Общество

В Прикамье в новом году построят и реконструируют 800 километров дорог

Из них 374 километра региональных и 426 – местного значения
Андрей МАТЛИН
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Многие дороги в Прикамье в этом году отремонтировали впервые за долгие годы.Многие дороги в Прикамье в этом году отремонтировали впервые за долгие годы.
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На заседании краевого правительства министр транспорта Николай Уханов рассказал о планах автодорожного строительства в 2019 году.

- Предстоит реконструировать и построить 800 километров дорог регионального и местного значения, столько же, сколько и в этом году, - сообщил он. – В будущем году на дорожную отрасль Прикамью выделят из российского Дорожного фонда и федерального бюджета 14,6 миллиарда рублей, а в течение трех лет – более 46,2 миллиарда.

Кроме того, наш регион был включен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На его реализацию Пермскому краю будет выделено в 2019 году почти 1,2 миллиарда рублей.

- В рамках этого проекта за 6 лет будет приведено в нормативное состояние более 1500 километров дорог и построено 15 километров автотрасс, - сообщил Николай Уханов.

Сейчас, по данным краевого минтранса, в нормативном состоянии находится 62,7 процента автодорог Прикамья, в прошлом году их было 56,35 процента.

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