2018-12-14T15:29:06+03:00
Общество

«Примерз лапками к подоконнику». Пермские зоозащитники спасли кота, которого нашли в училище

Теперь Суворову предстоит реабилитация
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото из группы приюта "Матроскин"Фото из группы приюта "Матроскин"
Изменить размер текста:

Волонтеры приюта «Матроскин» спасли умирающего кота. К ним обратилась педагог училища, которая рассказала, что ее воспитанники нашли котика, который примерз лапками к наружному подоконнику в учреждении. Его еле оторвали, отогрели и накормили.

- Пролежи он на подоконнике еще час-два, и его было бы просто не спасти, - говорит руководитель приюта Галина Море. - Суворов - так мы назвали кота - домашний котик, он не знал, как выживать на улице. Кот страшно худой, мы переживаем за его здоровье. Нам предстоит справиться с расходами на реабилитацию Суворова, так что нам нужна помощь.

Если вы можете помочь коту, в официальной группе приюта вам подскажут, как это сделать.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье волонтеры нашли пса, которого водитель привязал к машине и тащил за собой. Животное напугано и проявляет агрессию, поэтому в приют псу нельзя. Так что для бедняги ищут изолированную передержку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому