«Примерз лапками к подоконнику». Пермские зоозащитники спасли кота, которого нашли в училище

СЕГОДНЯ 15:29 2018-12-14T15:29:06+03:00

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Волонтеры приюта «Матроскин» спасли умирающего кота. К ним обратилась педагог училища, которая рассказала, что ее воспитанники нашли котика, который примерз лапками к наружному подоконнику в учреждении. Его еле оторвали, отогрели и накормили.

- Пролежи он на подоконнике еще час-два, и его было бы просто не спасти, - говорит руководитель приюта Галина Море. - Суворов - так мы назвали кота - домашний котик, он не знал, как выживать на улице. Кот страшно худой, мы переживаем за его здоровье. Нам предстоит справиться с расходами на реабилитацию Суворова, так что нам нужна помощь.

Если вы можете помочь коту, в официальной группе приюта вам подскажут, как это сделать.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье волонтеры нашли пса, которого водитель привязал к машине и тащил за собой. Животное напугано и проявляет агрессию, поэтому в приют псу нельзя. Так что для бедняги ищут изолированную передержку.