Житель Пермского края получил реальный срок за неуплату алиментов
По решению суда житель Осы должен был ежемесячно выплачивать четвертую часть своего дохода на содержание дочери до ее совершеннолетия. Однако он не желал платить алименты и даже пытался оспорить отцовство. Но результаты ДНК-теста показали, что он является биологическим отцом девочки. Но даже после этого он продолжал уклоняться от выполнения родительских обязанностей и накопил долг 700 тысяч рублей.
Нерадивый отец намеренно оставался безработным, перебивался случайными заработками, в центр занятости населения не обращался. Мужчину неоднократно предупреждали об административной и уголовной ответственности, но не спешил исправляться. На первый раз суд назначил правонарушителю наказание в виде 80 часов обязательных работ, однако трудотерапия не оказала на него должного воздействия. Тогда в отношении алиментщика возбудили уголовное дело.
- При рассмотрении материалов уголовного дела суд учел наличие у мужчины судимости за совершенную кражу и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев в колонии строгого режима, сообщили в службе судебных приставов.