2018-12-14T14:21:48+03:00
Общество

Житель Пермского края получил реальный срок за неуплату алиментов

Он накопил долг в 700 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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По решению суда житель Осы должен был ежемесячно выплачивать четвертую часть своего дохода на содержание дочери до ее совершеннолетия. Однако он не желал платить алименты и даже пытался оспорить отцовство. Но результаты ДНК-теста показали, что он является биологическим отцом девочки. Но даже после этого он продолжал уклоняться от выполнения родительских обязанностей и накопил долг 700 тысяч рублей.

Нерадивый отец намеренно оставался безработным, перебивался случайными заработками, в центр занятости населения не обращался. Мужчину неоднократно предупреждали об административной и уголовной ответственности, но не спешил исправляться. На первый раз суд назначил правонарушителю наказание в виде 80 часов обязательных работ, однако трудотерапия не оказала на него должного воздействия. Тогда в отношении алиментщика возбудили уголовное дело.

- При рассмотрении материалов уголовного дела суд учел наличие у мужчины судимости за совершенную кражу и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев в колонии строгого режима, сообщили в службе судебных приставов.

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