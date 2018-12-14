В Пермском крае сохранится сильная изморозь

14 Дек. 14:07 2018-12-14T14:07:27+03:00

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МЧС предостерегает жителей Перми о сильной изморози. По данным пермского гидрометцентра, она сохранится 15-17 декабря на севере и востоке региона. На проводах она будет достигать 35 мм и более.

МЧС рекомендует жителям Прикамья соблюдать осторожность. В целях безопасности следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач и деревьями.

- Уходя из дома следует выключать электроприборы, - советуют спасатели. - Берегите тепло в ваших домах. Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе.

Тем временем, пермская больница, в которой образовалась трещина после затопления, вновь принимает больных. Вся вода из подвала была откачана. Напомним, накануне в 7 утра в здании больницы порвало трубу. Подвал оказался полностью затоплен. На одной из стен административного корпуса была обнаружена трещина. В больнице было отключено водоснабжение, была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям.