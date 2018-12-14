2018-12-14T13:53:12+03:00
Происшествия

Ликвидирован пожар в Индустриальном районе Перми

Сгорел деревянный дом
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: "Подслушано Пермь"фото: "Подслушано Пермь"
Изменить размер текста:

Серьезный пожар произошел сегодня днем в Индустриальном районе Перми. Черные клубы дыма были далеко видны. Люди предположили, что горит в районе улицы Левченко.

В МЧС России по Пермскому краю нам рассказали, что сгорел частный деревянный дом на ул. Гастелло. Пожарные ликвидировали пожар в 14.31. пострадавших нет.

Ранее мы писали, что 14 декабря под утро произошел пожар в селе Кува Белоевского сельского поселения Кудымкарского района. Горел жилой дом с надворными постройками на улице Чекалина. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, дом отапливался печью. Электричества было отключено. Хозяин дома накануне пожара выпивал. Затем залез на печь, закурил и уснул с зажженной сигаретой. Мужчина проснулся ночью от жара. Он увидел, что горит потолок вещи на печи. Мужчина быстро собрался и покинул дом. Прибежал к соседям и вызвал пожарных

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Примерз лапками к подоконнику». Пермские зоозащитники спасли кота, которого нашли в училище
Житель Пермского края получил реальный срок за неуплату алиментов
В Пермском крае сохранится сильная изморозь
«Залез на печь, закурил и уснул». В Прикамье нетрезвый мужчина спалил дом
Пермская больница, в которой образовалась трещина после затопления, вновь принимает больных
Пермские фальшивомонетчики сбывали поддельные купюры в небольших торговых точках
«Нанес 25 ударов ногами и руками». Мужчина в садовом домике убил свою знакомую
За найденный телефон пермяка приговорили к обязательным работам
В лыжном спринте в Перми примет участие олимпийский чемпион Никита Крюков
Пермяк пожаловался на шум от магазина «Пятерочка»
В рейтинге «убитых дорог» Пермский край занял 11 место
В Прикамье директор управляющей компании обвиняется в присвоении 15 млн рублей