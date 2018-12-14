СЕГОДНЯ 13:53 2018-12-14T13:53:12+03:00

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Серьезный пожар произошел сегодня днем в Индустриальном районе Перми. Черные клубы дыма были далеко видны. Люди предположили, что горит в районе улицы Левченко.

В МЧС России по Пермскому краю нам рассказали, что сгорел частный деревянный дом на ул. Гастелло. Пожарные ликвидировали пожар в 14.31. пострадавших нет.

Ранее мы писали, что 14 декабря под утро произошел пожар в селе Кува Белоевского сельского поселения Кудымкарского района. Горел жилой дом с надворными постройками на улице Чекалина. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, дом отапливался печью. Электричества было отключено. Хозяин дома накануне пожара выпивал. Затем залез на печь, закурил и уснул с зажженной сигаретой. Мужчина проснулся ночью от жара. Он увидел, что горит потолок вещи на печи. Мужчина быстро собрался и покинул дом. Прибежал к соседям и вызвал пожарных