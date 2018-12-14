«Залез на печь, закурил и уснул». В Прикамье нетрезвый мужчина спалил дом

14 Дек. 12:33 2018-12-14T12:33:13+03:00

Сам он остался жив

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14 декабря под утро произошел пожар в селе Кува Белоевского сельского поселения Кудымкарского района. Горел Жилой дом с надворными постройками на улице Чекалина.

Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, дом отапливался печью. Электричества было отключено. Хозяин дома накануне пожара выпивал. Затем залез на печь, закурил и уснул с зажженной сигаретой.

Мужчина проснулся ночью от жара. Он увидел, что горит потолок вещи на печи. Мужчина быстро собрался и покинул дом. Прибежал к соседям и вызвал пожарных.

- На пожар выезжали 6 человек личного состава, 4 единиц техники, - сообщили в МЧС. - Общая площадь пожара составила около 90 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Тем временем, пермская больница, в которой образовалась трещина после затопления, вновь принимает больных