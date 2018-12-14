2018-12-14T12:11:35+03:00
Происшествия

Пермская больница, в которой образовалась трещина после затопления, вновь принимает больных

Вся вода из подвала была откачана
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермская городская детская больница №3, в которой вчера произошла коммунальная авария, восстановила прием больных. Об этом нам сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Напомним, накануне в 7 утра в здании больницы порвало трубу. Подвал оказался полностью затоплен. На одной из стен административного корпуса была обнаружена трещина. В больнице было отключено водоснабжение, была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям. На момент ЧП в стационаре находились 146 детей и 109 взрослых. 111 человек были выписаны, а 35 переведены в другие клиники. Пациенты отправлены в краевую детскую клиническую больницу, детскую клиническую больницу № 13, в детскую клиническую больницу им. Пичугина П.И., городскую клиническую больницу им. С.Н. Гринберга. Один пациент переведен в другой корпус городской детской клинической больницы №3.

- Стена не является несущей, угрозы обрушения здания нет. Вода была откачана из подвала. По оценке экспертной комиссии здание пригодно к дальнейшей эксплуатации.

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