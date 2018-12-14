2018-12-14T11:49:06+03:00
Происшествия

Пермские фальшивомонетчики сбывали поддельные купюры в небольших торговых точках

Пятитысячные купюры были очень хорошего качества
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми завершено уголовное дело в отношении двух пермяков, которых обвиняют в сбыте фальшивых денег.

В мае 28-летние молодые люди приобрели 100 пятитысячных поддельных купюр в другом регионе страны. Фальшивомонетчики сбывали подделки на территории Перми и Кудымкарского района в мелких торговых сетях.

- Специалисты отмечают, что банкноты отличались хорошим качеством, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Кроме того, в небольших павильонах у продавцов, как правило, нет специальных устройств, проверяющих подлинность денег.

В результате проведенных следственных действий из незаконного оборота в общей сложности полицейские изъяли 23 поддельные банкноты. В ходе обыска в квартирах и машинах полицейские обнаружили 14 фальшивых купюр.

На днях пермякам предъявили обвинение, они находятся под домашним арестом. Дело направлено в суд для рассмотрения.

В Перми задержаны фальшивомонетчики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому