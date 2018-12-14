Пермские фальшивомонетчики сбывали поддельные купюры в небольших торговых точках

14 Дек. 11:48 2018-12-14T11:49:06+03:00

Пятитысячные купюры были очень хорошего качества

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В Перми завершено уголовное дело в отношении двух пермяков, которых обвиняют в сбыте фальшивых денег.

В мае 28-летние молодые люди приобрели 100 пятитысячных поддельных купюр в другом регионе страны. Фальшивомонетчики сбывали подделки на территории Перми и Кудымкарского района в мелких торговых сетях.

- Специалисты отмечают, что банкноты отличались хорошим качеством, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Кроме того, в небольших павильонах у продавцов, как правило, нет специальных устройств, проверяющих подлинность денег.

В результате проведенных следственных действий из незаконного оборота в общей сложности полицейские изъяли 23 поддельные банкноты. В ходе обыска в квартирах и машинах полицейские обнаружили 14 фальшивых купюр.

На днях пермякам предъявили обвинение, они находятся под домашним арестом. Дело направлено в суд для рассмотрения.