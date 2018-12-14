2018-12-14T10:23:48+03:00
Общество

За найденный телефон пермяка приговорили к обязательным работам

Молодой человек нашел мобильник под столом в баре
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Пермяк нашел телефон под столом в баре. Он присвоил мобильник себе и пользовался им. Законной владелице сотовый он не отдал. За это в отношении него было возбуждено уголовное дело за кражу.

Орджоникидзевский районный суд признал пермяка виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ.

- Суд признал мужчину виновным в совершении кражи, так как нашедший обязан возвратить найденную вещь ее владельцу, - пояснили в пресс-службе райсуда. - В случае, если владелец или место его пребывания неизвестны, то необходимо было заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. Мужчина этого не сделал и был наказан.

Ранее мы писали о том, что обвинение просит посадить на 10 лет зачинщика резни в пермской школе. Приговор будет оглашен 18 декабря.В Перми подходит к концу судебный процесс по делу о резне в пермской школе №127, которую устроили выпускники ученик этой школы в январе этого года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому