2018-12-14T10:23:48+03:00
Общество

За найденный телефон пермяка приговорили к обязательным работам

Молодой человек нашел мобильник под столом в баре
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермяк нашел телефон под столом в баре. Он присвоил мобильник себе и пользовался им. Законной владелице сотовый он не отдал. За это в отношении него было возбуждено уголовное дело за кражу.

Орджоникидзевский районный суд признал пермяка виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ.

- Суд признал мужчину виновным в совершении кражи, так как нашедший обязан возвратить найденную вещь ее владельцу, - пояснили в пресс-службе райсуда. - В случае, если владелец или место его пребывания неизвестны, то необходимо было заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. Мужчина этого не сделал и был наказан.

Ранее мы писали о том, что обвинение просит посадить на 10 лет зачинщика резни в пермской школе. Приговор будет оглашен 18 декабря.В Перми подходит к концу судебный процесс по делу о резне в пермской школе №127, которую устроили выпускники ученик этой школы в январе этого года.

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