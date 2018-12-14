2018-12-14T10:09:54+03:00
Спорт

В лыжном спринте в Перми примет участие олимпийский чемпион Никита Крюков

Также свое участие в увлекательном спортивном событии подтвердил бронзовый призер Олимпийских игр, пермяк Николай Морилов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Олимпийский чемпион Ванкувера и серебряный призер Сочи Никита Крюков примет участие в городском лыжном спринте «Пермский период», который пройдет 18 декабря на городской эспланаде. Никита Крюков является единственным лыжником в истории, выигравший за карьеру более трех титулов чемпиона мира: он завоевал пять медалей - три золота, серебро и бронзу.

- За границей проводится много городских спринтов, этот формат очень востребован, очень здорово, что решили провести в Перми, - отметил Никита Крюков. - Я неоднократно выступал в таких соревнованиях и мне очень приятно будет выступить в России.

Также свое участие в городском лыжном спринте подтвердил пермяк, бронзовый призер Олимпийских игр в командном спринте свободным стилем Николай Морилов.

- Я участвовал во многих спринтах и в рамках Кубка мира, и в рамках городских спринтов: и в Швейцарии, и в Северной Америке, и в Канаде, - говорил Николай Морилов. - Это достаточно популярная дисциплина в странах, где есть снег и где любят лыжные гонки. Но в Пермь приеду с особыми чувствами и эмоциями: это мой родной город. Мне очень нравится городской спринт, поскольку выступаешь у всех на виду, могут прийти знакомые, любители спорта, поклонники, - отметил известный лыжник.

Участниками городского лыжного спринта «Пермский период» станут порядка 150 лучших лыжников и лыжниц страны. Трасса городского спринта расположится в центре эспланады, где будет уложен круг длиной примерно 800 метров из натурального снега.

Гонка пройдет 18 декабря в 16 часов.

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