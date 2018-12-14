2018-12-14T10:09:54+03:00
Спорт

В лыжном спринте в Перми примет участие олимпийский чемпион Никита Крюков

Также свое участие в увлекательном спортивном событии подтвердил бронзовый призер Олимпийских игр, пермяк Николай Морилов
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Олимпийский чемпион Ванкувера и серебряный призер Сочи Никита Крюков примет участие в городском лыжном спринте «Пермский период», который пройдет 18 декабря на городской эспланаде. Никита Крюков является единственным лыжником в истории, выигравший за карьеру более трех титулов чемпиона мира: он завоевал пять медалей - три золота, серебро и бронзу.

- За границей проводится много городских спринтов, этот формат очень востребован, очень здорово, что решили провести в Перми, - отметил Никита Крюков. - Я неоднократно выступал в таких соревнованиях и мне очень приятно будет выступить в России.

Также свое участие в городском лыжном спринте подтвердил пермяк, бронзовый призер Олимпийских игр в командном спринте свободным стилем Николай Морилов.

- Я участвовал во многих спринтах и в рамках Кубка мира, и в рамках городских спринтов: и в Швейцарии, и в Северной Америке, и в Канаде, - говорил Николай Морилов. - Это достаточно популярная дисциплина в странах, где есть снег и где любят лыжные гонки. Но в Пермь приеду с особыми чувствами и эмоциями: это мой родной город. Мне очень нравится городской спринт, поскольку выступаешь у всех на виду, могут прийти знакомые, любители спорта, поклонники, - отметил известный лыжник.

Участниками городского лыжного спринта «Пермский период» станут порядка 150 лучших лыжников и лыжниц страны. Трасса городского спринта расположится в центре эспланады, где будет уложен круг длиной примерно 800 метров из натурального снега.

Гонка пройдет 18 декабря в 16 часов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Залез на печь, закурил и уснул». В Прикамье нетрезвый мужчина спалил дом
Пермская больница, в которой образовалась трещина после затопления, вновь принимает больных
Пермские фальшивомонетчики сбывали поддельные купюры в небольших торговых точках
«Нанес 25 ударов ногами и руками». Мужчина в садовом домике убил свою знакомую
За найденный телефон пермяка приговорили к обязательным работам
Пермяк пожаловался на шум от магазина «Пятерочка»
В рейтинге «убитых дорог» Пермский край занял 11 место
В Прикамье директор управляющей компании обвиняется в присвоении 15 млн рублей
Как будут работать ЗАГСы в новогодние праздники в Перми 2018
В Пермском районе автомобиль «Лада Икс-Рей» насмерть сбил 87-летнюю пенсионерку
16 декабря пермяки смогут увидеть самую яркую комету
Глава Дзержинского района Игорь Субботин стал заместителем мэра
Пермская семья выбралась из горящего дома
«С таким желанием нельзя выходить на игры». Пермский «Молот» всухую проиграл «Звезде»
Новогодний праздник в Перми продлится до 4 утра
Обвинение просит посадить на 10 лет зачинщика резни в пермской школе
Это просто рок какой-то: «формальдегидные дома» в Березниках и сносят-то с нарушениями
К вечеру из пермской больницы, где треснула стена, перевели всех детей
Животным из пермского зоопарка нужны шубы и дубленки
В Соликамске водитель «Лады Гранты» привязал собаку к машине и тащил за собой
Пермякам простят пени за тепло и горячую воду
Жительница Перми, укравшая у пенсионеров 19 миллионов рублей, задержана в Молдавии
В Прикамье водителя, сбившего 13-летнюю девочку на «зебре», будут судить
В Прикамье произошел сбой в электронной системе
«Пациентов эвакуируют»: на стене детской больницы в Перми обнаружили трещину
Пермская актриса Катерина Шпица влезла в чемодан вместе с котом
«Воровал металл и строил водопровод сыну». В Пермском крае осудят директор коммунальной службы
В Прикамье лоб в лоб столкнулись иномарка и «Газель», два человека погибли