Пермяк пожаловался на шум от магазина «Пятерочка»

СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-14T09:55:04+03:00

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В Перми житель дома по ул. Крупской, 81 обратился в управление Роспотребнадзора с жалобой. Он сообщил, что громкий шум от оборудования магазина «Пятерочка», который расположен по адресу: ул. Аркадия Гайдара, 13а мешает жителям дома.

- Специалисты Роспотребнадзора установили, что уровень звука и звукового давления в комнате одной из квартир дома № 81 по ул. Крупской, при включенном технологическом оборудовании магазина, расположенного доме № 13 по ул. Гайдара не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, - сообщили в пресс-службе Мотовилихинского райсуда.

Суд принял заявление Роспотреднадзора и постановил, что руководство магазина не предпринимало никаких мер к устранению недостатков. Назначено наказание в виде административного приостановления использования технологического оборудования (система механической вытяжной вентиляции и наружные блоки выносного холода) магазина «Пятерочка» на 60 суток.

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