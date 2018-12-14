В рейтинге «убитых дорог» Пермский край занял 11 место

14 Дек. 09:32 2018-12-14T09:32:21+03:00

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13 декабря на заседании правительства министр транспорта Пермского края Николай Уханов подвел итоги 2018 года. В этом году в Прикамье построено и реконструировано свыше 21 км дорог, а капитально отремонтировано более 853 км. регион находится на втором месте в Приволжском федеральном округе по доле региональных дорог, которые находятся в нормативном состоянии (она составляет 61%). Кроме того, в рейтинге «убитых дорог», составляемом ОНФ, Пермский край расположился на достаточно высоком - 11 месте. Наши дороги признаны неплохими. Всего на «Карту убитых дорог» в Перми добавлено более 90 участков, которые нужно ремонтировать по мнению граждан.

Сейчас в Пермском крае реализуется 7 масштабных объектов дорожного строительства. среди которых участок дороги Березники-Соликамск и мост через р. Чусовая (планируемый срок завершения строительства 2021 год). Уже в следующем году предполагается завершить работы на обходе Чусового, обходе п. Куеда, участке дороги Частые-Бабка, Восточном обходе (4-9 км), а также реконструкцию Шоссе Космонавтов на участке от р. Мулянка до аэропорта.

В 2019 году планируется построить и реконструировать более 56 км дорог, отремонтировать – более 800 км.