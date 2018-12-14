2018-12-14T09:07:43+03:00
Происшествия

В Прикамье директор управляющей компании обвиняется в присвоении 15 млн рублей

Она переводила деньги жильцов на счета своего знакомого
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Краснокамске перед судом предстанут 45-летняя пермячка и ее 36-летний знакомый. Они обвиняются в присвоении денег в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2014 года по ноябрь 2016 года пермячка работала директором управляющей компании. УК собирала деньги с жильцов домов за коммунальные услуги, а руководитель компании переводила деньги на счета своего знакомого и других юридических лиц в качестве платы за невыполненные работы по обслуживанию жилищного фонда.

В ноябре 2016 года сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Краснокамскому району пресекли незаконную деятельность управляющей компании. Следственным отделом при территориальном органе внутренних дел было возбуждено уголовное дело.

- Женщине предъявлено обвинение в совершении пяти фактов противоправной деятельности, мужчине - в совершении двух, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Общая сумма ущерба составила свыше пятнадцати миллионов рублей. Материалы уголовного дела переданы в суд.

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