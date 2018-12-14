2018-12-14T08:43:21+03:00
Общество

Как будут работать ЗАГСы в новогодние праздники в Перми 2018

Публикуем график работы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермские ЗАГСы в новогодние каникулы будут работать по праздничному графику. Последним рабочим днем в году станет суббота, 29 декабря. В этот день будут работать все отделения с 9 до 17 часов. В воскресенье, 30 декабря, ЗАГС работать не будут. В понедельник, 31 декабря, на «дежурство» выйдут Дзержинский и Кировский отделы, они будут работать с 10 до 15 часов.

После Нового года рабочими днями станут 3 и 6 января. Так, в четверг, 3 января, на работу выйдут Индустриальный, Ленинский и Орджоникидзевский отделы, а в воскресенье, 6 января, – Свердловский и Мотовилихинский отделы. График работы в эти дни – также праздничный. Отделы будут открыты с 10 до 15 часов.

С 9 января ЗАГСы будут работать по обычному графику.

Ранее мы писали, что новогодний праздник в Перми продлится до 4 утра. Пермяков ждут выступления артистов и два красочных фейерверка. По традиции центром новогоднего праздника в Перми станет ледовый городок на эспланаде на площади у Театра-Театра. На улице будет установлена сцена, которая в этом году будет усилена световым шоу с элементами лазерных и пиротехнических технологий.

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