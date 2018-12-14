2018-12-14T06:33:13+03:00
Политика

Глава Дзержинского района Игорь Субботин стал заместителем мэра

Чиновник будет курировать блок по развитию инфраструктуры
Константин КЯКИНЕН
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В пермской администрации перестановки. Заместителем главы администрации Перми назначен Игорь Субботин. Ранее он возглавлял администрацию Дзержинского района краевой столицы.

К новым обязанностям чиновник приступит с 18 декабря. Он будет курировать функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры».

Исполнять обязанности главы администрации Дзержинского района будет первый заместитель главы района Николай Ракинцев.

Тем временем, в Прикамье подведены итоги программы «Пермский край – территория культуры». Первое место среди городов с населением свыше 20 тысяч человек занял проект «Добрянка – столица доброты». В Добрянке появится новый музейный сквер, будет благоустроена набережная, а в самом городе появятся забавные объекты – «добрячки». В новом формате пройдут фестиваль сладостей и международный кукольный карнавал. Среди территорий с населением от 8 до 20 тысяч человек победителем стал проект «Оханск – родина слонов и не только…». Благодаря истории с трогонтериевым слоном, раскопки которого происходят на территории Оханского района, о городе узнали далеко за пределами Пермского края.

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