2018-12-14T06:23:57+03:00
Происшествия

Пермская семья выбралась из горящего дома

Загорелся прибор учета электроэнергии
Константин КЯКИНЕН
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Ночью 13 декабря произошел пожар в селе Башкултаево в Култаевском сельском поселении Пермского района. Горел жилой дом на улице Вахитова.

Пожарные получили сообщение о пожаре в 0.24. Они прибыли на место происшествия. Полыхал одноэтажный дом с пристроенной дощаной верандой и пеноблочным гаражом. Люди, которые находились внутри здания, успели выбраться наружу.

- Со слов собственника установлено, что дом сдавался семье из трех человек, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - В часы пожара в доме находилась дочь, а отец с матерью занимались ремонтом автомашины в гараже. В 12 часов ночи мужчина услышал крики домочадцев о пожаре. Внутри дома загорелся прибор учета электроэнергии. Все жильцы дома успели эвакуироваться.

По словам спасателей, общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. На пожар выезжали 20 человек личного состава, 8 единиц техники. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.

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