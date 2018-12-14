2018-12-14T06:13:45+03:00
Спорт

«С таким желанием нельзя выходить на игры». Пермский «Молот» всухую проиграл «Звезде»

«Молотобойцы» потерпели четвертое домашнее поражение подряд
Константин КЯКИНЕН
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фото: ХК "Молот-Прикамье"фото: ХК "Молот-Прикамье"
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13 декабря пермский «Молот» принимал на своей площадке ХК «Звезда». До этого матча соперники встречались 7 раз. Пермяки одержали четыре победы при трех поражениях.

Однако борьбы в этой игре не получилось. Пермяки пропустили в свои ворота четыре безответные шайбы и уступили - 0:4. Таким образом, «молотобойцы» потерпели четвертое поражение подряд на своем льду. После игры исполняющий обязанности главного тренера сказал, что соперник больше хотел выиграть.

С таким желанием, как у нас - нельзя выходить на игры, - отметил Долишня на послематчевой пресс-конференции. - В своей команде даже отметить некого. Вы сами все видели: когда нет желания, начиная с каждого единоборства, заканчивая общекомандной игрой, невозможно какого-то результата добиться. Ни уверенности, ни желания не было сегодня.

«Молот» находится на 26 месте в турнирной таблице и имеет небольшие шансы выйти в плей-офф чемпионата ВХЛ.

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