2018-12-14T06:02:05+03:00
Общество

Новогодний праздник в Перми продлится до 4 утра

Пермяков ждут выступления артистов и два красочных фейерверка
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По традиции центром новогоднего праздника в Перми станет ледовый городок на эспланаде на площади у Театра-Театра. На улице будет установлена сцена, которая в этом году будет усилена световым шоу с элементами лазерных и пиротехнических технологий.

Для пермяков подготовлена большая праздничная программа. Пермяки ждут поздравления и подарки, выступления артистов, а также два праздничных фейерверка - трехминутный в полночь и пятиминутный в 2 часа. Вход на эспланаду будет свободным.Завершится шоу-программа на эспланаде в 4 утра.

Напомним, что в воскресенье, 16 декабря, в Перми пройдет благотворительный «Снежный базар». Все собранные на мероприятии средства пойдут на помощь семьям, которые оказались в беде. Что будет на фестивале? Мастер-классы, распродажа брендовой одежды, handmade-базар, фуд-зона, бесплатная лотерея, живая музыка. А в 12-00 и в 15-00 гости «Снежного базара» смогут бесплатно посмотреть фестивальный фильм пермского режиссера Ирины Журавлевой «Медведи Камчатки. Начало жизни».

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