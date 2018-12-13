2018-12-13T20:43:24+03:00
Происшествия

Обвинение просит посадить на 10 лет зачинщика резни в пермской школе

Приговор будет оглашен 18 декабря
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
На суд Леонид Б. приходил в медицинской маске.На суд Леонид Б. приходил в медицинской маске.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Перми продолжается судебный процесс по делу о резне в пермской школе №127, которую устроили в середине января этого года выпускник и учащийся этой школы - Леонид Б. и Алексей Б. (имена изменены).

На скамье подсудимых в Мотовилихинском суде остался только один из подростков - Леонид Б., второй участник нападения признан невменяемым и помещен в медицинское спецучреждение.

Процесс проходит в закрытом режиме. Сегодня стало известно, что гособвинитель Екатерина Кашина попросила назначить подсудимому девять лет 10 месяцев лишения свободы, а также принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра.

После этого, как сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда, судьи удалились в совещательную комнату. Приговор зачинщику резни в школе будет оглашен 18 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Папа школьницы, пострадавшей во время резни в пермской школе №127: «Мы потребуем моральную компенсацию, но сумму я называть не буду»

В Перми в суде начали заслушивать свидетелей и потерпевших во время кровавой трагедии (подробности…)

Адвокат подростка, устроившего резню в пермской школе № 127, опасается за его безопасность

Начался суд над Леонидом Б., которого обвиняют в покушении на 30 человек (подробнее)

Резня в пермской школе: Лев Биджаков еще в 11 лет жестоко избивал учеников (подробности...)

Подростки, устроившие резню в пермской школе, проходят экспертизу в московском институте Сербского (подробности...)

Нападение в пермской школе: "Учительница потянулась за телефоном, и за это получила удар ножом. А потом преступники бросились на нас" (подробности...)

Еще больше материалов по теме: «Нападение на школу в Перми»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Это просто рок какой-то: «формальдегидные дома» в Березниках и сносят-то с нарушениями
К вечеру из пермской больницы, где треснула стена, перевели всех детей
Животным из пермского зоопарка нужны шубы и дубленки
В Соликамске водитель «Лады Гранты» привязал собаку к машине и тащил за собой
Пермякам простят пени за тепло и горячую воду
Жительница Перми, укравшая у пенсионеров 19 миллионов рублей, задержана в Молдавии
В Прикамье водителя, сбившего 13-летнюю девочку на «зебре», будут судить
В Прикамье произошел сбой в электронной системе
«Пациентов эвакуируют»: на стене детской больницы в Перми обнаружили трещину
Пермская актриса Катерина Шпица влезла в чемодан вместе с котом
«Воровал металл и строил водопровод сыну». В Пермском крае осудят директор коммунальной службы
В Прикамье лоб в лоб столкнулись иномарка и «Газель», два человека погибли