Обвинение просит посадить на 10 лет зачинщика резни в пермской школе

13 Дек. 20:43 2018-12-13T20:43:24+03:00

На суд Леонид Б. приходил в медицинской маске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Перми продолжается судебный процесс по делу о резне в пермской школе №127, которую устроили в середине января этого года выпускник и учащийся этой школы - Леонид Б. и Алексей Б. (имена изменены).

На скамье подсудимых в Мотовилихинском суде остался только один из подростков - Леонид Б., второй участник нападения признан невменяемым и помещен в медицинское спецучреждение.

Процесс проходит в закрытом режиме. Сегодня стало известно, что гособвинитель Екатерина Кашина попросила назначить подсудимому девять лет 10 месяцев лишения свободы, а также принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра.

После этого, как сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда, судьи удалились в совещательную комнату. Приговор зачинщику резни в школе будет оглашен 18 декабря.

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