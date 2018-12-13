2018-12-13T20:43:24+03:00
Происшествия

Обвинение просит посадить на 10 лет зачинщика резни в пермской школе

Приговор будет оглашен 18 декабря
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На суд Леонид Б. приходил в медицинской маске.На суд Леонид Б. приходил в медицинской маске.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми продолжается судебный процесс по делу о резне в пермской школе №127, которую устроили в середине января этого года выпускник и учащийся этой школы - Леонид Б. и Алексей Б. (имена изменены).

На скамье подсудимых в Мотовилихинском суде остался только один из подростков - Леонид Б., второй участник нападения признан невменяемым и помещен в медицинское спецучреждение.

Процесс проходит в закрытом режиме. Сегодня стало известно, что гособвинитель Екатерина Кашина попросила назначить подсудимому девять лет 10 месяцев лишения свободы, а также принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра.

После этого, как сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда, судьи удалились в совещательную комнату. Приговор зачинщику резни в школе будет оглашен 18 декабря.

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