2018-12-13T18:43:54+03:00
Общество

Это просто рок какой-то: «формальдегидные дома» в Березниках и сносят-то с нарушениями

Прокуратура требует наказать виновных
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Сносить дома строители начали в июле.Сносить дома строители начали в июле.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Какое-то проклятие лежит над печально известными «формальдегидными домами» в Березниках. Напомним, 86 двухэтажных каркасно-щитовых коттеджей построили за 1 миллиард 370 миллионов бюджетных рублей в 2010 году. В эти дома собирались переселить жильцов из опасной зоны возле провала. Но потом их признали негодными для проживания – из-за того, что они выделяли вредный формальдегид. Уголовные дела, которые возбудили в связи с этим против краевого и березниковских чиновников, прекратили за давностью срока.

Целых восемь лет пустая «потемкинская деревня» стояла в чистом поле. Наконец ее решили снести. Конкурс на демонтаж и снос выиграла пермская строительная компания «МонтажСтрой-Урал». В июле этого года строители загнали на площадку экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и стали крушить дома. И опять с нарушениями.

- В период проведения работ прокуратурой выявлены многочисленные нарушения, - сообщили в краевой прокуратуре. - В частности, отсутствовали паспорта на образующиеся строительные отходы, а учет их движения велся с нарушением законодательства. Кроме этого, подрядчик заключил договор субподряда с организацией, не имеющей лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами. Также госучреждение не осуществляло контроль за исполнением подрядной организацией условий контракта.

Березниковская прокуратура потребовала привлечь виновных к административной ответственности..

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