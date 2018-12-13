2018-12-13T18:19:37+03:00
Происшествия

К вечеру из пермской больницы, где треснула стена, перевели всех детей

Эксперты считают, что здание пригодно к дальнейшей эксплуатации
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

К 18 часам 13 декабря в городской детской клинической больницы №3, где произошла авария, не осталось ни одного пациента.

- 111 детей выписали на амбулаторное лечение, а 35 пациентов оперативно переведены в другие медучреждения города Перми: в Краевую детскую клиническую больницу, детскую клиническую больницу № 13, в детскую клиническую больницу им. Пичугина П.И., городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга и один пациент направлен в другой корпус городской детской клинической больницы №3, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Напомним, что утром в четверг из-за утечки воды из водопровода затопило подвал детской больницы, находящейся по адресу: ул. Ленина, 13. При откачке воды в стене первого этажа больницы была обнаружена трещина.

На место выехали представители всех оперативных служб, которые установили, что стена не является несущей, угрозы обрушения здания нет. По оценке экспертной комиссии здание пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Это просто рок какой-то: «формальдегидные дома» в Березниках и сносят-то с нарушениями
Животным из пермского зоопарка нужны шубы и дубленки
В Соликамске водитель «Лады Гранты» привязал собаку к машине и тащил за собой
Пермякам простят пени за тепло и горячую воду
Жительница Перми, укравшая у пенсионеров 19 миллионов рублей, задержана в Молдавии
В центре Перми без отопления остался крупный микрорайон
В Прикамье водителя, сбившего 13-летнюю девочку на «зебре», будут судить
В Прикамье произошел сбой в электронной системе
«Пациентов эвакуируют»: на стене детской больницы в Перми обнаружили трещину
Пермская актриса Катерина Шпица влезла в чемодан вместе с котом
«Воровал металл и строил водопровод сыну». В Пермском крае осудят директор коммунальной службы
В Прикамье лоб в лоб столкнулись иномарка и «Газель», два человека погибли