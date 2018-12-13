2018-12-13T18:19:37+03:00
Происшествия

К вечеру из пермской больницы, где треснула стена, перевели всех детей

Эксперты считают, что здание пригодно к дальнейшей эксплуатации
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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К 18 часам 13 декабря в городской детской клинической больницы №3, где произошла авария, не осталось ни одного пациента.

- 111 детей выписали на амбулаторное лечение, а 35 пациентов оперативно переведены в другие медучреждения города Перми: в Краевую детскую клиническую больницу, детскую клиническую больницу № 13, в детскую клиническую больницу им. Пичугина П.И., городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга и один пациент направлен в другой корпус городской детской клинической больницы №3, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Напомним, что утром в четверг из-за утечки воды из водопровода затопило подвал детской больницы, находящейся по адресу: ул. Ленина, 13. При откачке воды в стене первого этажа больницы была обнаружена трещина.

На место выехали представители всех оперативных служб, которые установили, что стена не является несущей, угрозы обрушения здания нет. По оценке экспертной комиссии здание пригодно к дальнейшей эксплуатации.

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